Von Jonas Wengert

Am Ende des gigantischen Spektakels könnte alles auf eine Handvoll Stimmbezirke hinauslaufen. Über 240 Millionen US-Amerikanerinnen und -Amerikaner sind an diesem Dienstag zur Wahl aufgerufen – und doch geht es womöglich nur um wenige Tausend Stimmen. In Pennsylvania, dem größten der noch unentschiedenen Swing States, liegen Kamala Harris und Donald Trump praktisch gleichauf. Und die Arithmetik der Wahlforscher sagt: Wer Pennsylvania gewinnt, hat große Chancen auf das Weiße Haus.