Von Peter Burghardt, Washington

Ist schon eine Zeit lang her, dass sich Joe Biden und Donald Trump zuletzt wie im Wilden Westen gegenüberstanden, also vor amerikanischen Fernsehkameras. Der finale Showdown zur Wahl 2020 fand seinerzeit Ende Oktober statt und ging etwas sanfter von der Bühne als einen Monat zuvor der erste. Ende September vor vier Jahren hatte der damalige Herausforderer Biden den damaligen Amtsinhaber unter anderem zum schlechtesten US-Präsidenten aller Zeit erklärt und einen weiteren Zwischenruf des polternden Trump so pariert: "Halt die Klappe, Mann!"