Wer wach bleiben will, schaut CNN statt ZDF

Von Kathleen Hildebrand

Ob Sandra Maischberger ausgerechnet jetzt ins Bett geht? Es ist vier Uhr, ob man das „in der Früh“ oder „nachts“ nennt, mag im Grad der protestantischen Arbeitsmoral oder auch einfach am Biorhythmus liegen. Maischberger also hat soeben ihre letzte Talk-Einheit der US-Wahlnacht absolviert und verabschiedet sich. ARD-Moderator Sven Lorig, an den sie übergibt, glaubt jedenfalls nicht, dass sie nun schlummern geht. Sie gucke ja wohl weiter. „Ist doch spannend!“, sagt er, „oder?“ Oder?