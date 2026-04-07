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US-Rettungseinsatz  in IranWer war das?

Lesezeit: 3 Min.

„Gebt es heraus oder geht ins Gefängnis“: Donald Trump bei der Pressekonferenz am Montag.
„Gebt es heraus oder geht ins Gefängnis“: Donald Trump bei der Pressekonferenz am Montag. Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Donald Trump fahndet nach dem Whistleblower, der die Information vom vermissten Offizier in Iran an Medien weitergab und droht Journalisten mit Haft.

Von Charlotte Walser

Donald Trump hat die Medien längst zum Feind erklärt, zum „Feind des Volkes“. Regelmäßig beschimpft er Journalistinnen und Journalisten und verklagt Medienhäuser. Unliebsame Medien verbannte er aus dem Pressepool des Weißen Hauses. Auch sprach er sich dafür aus, Medien wegen ihrer Berichterstattung über den Krieg die Sendelizenzen zu entziehen. Verteidigungsminister Pete Hegseth wollte Medien dazu zwingen, nur noch offizielle Informationen aus dem Pentagon zu verbreiten.

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