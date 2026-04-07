Donald Trump hat die Medien längst zum Feind erklärt, zum „Feind des Volkes“. Regelmäßig beschimpft er Journalistinnen und Journalisten und verklagt Medienhäuser. Unliebsame Medien verbannte er aus dem Pressepool des Weißen Hauses. Auch sprach er sich dafür aus, Medien wegen ihrer Berichterstattung über den Krieg die Sendelizenzen zu entziehen. Verteidigungsminister Pete Hegseth wollte Medien dazu zwingen, nur noch offizielle Informationen aus dem Pentagon zu verbreiten.