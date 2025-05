Über die Aktionen gegen Trump wird nicht nur in den US-Medien zu wenig berichtet. Ein Gespräch mit der New Yorker Aktivistin Alice Hu über den Kampf um Aufmerksamkeit - und die blinden Flecken der Elitemedien.

Interview: Andrian Kreye

Alice Hu, 27, ist eine Schlüsselfigur der amerikanischen Widerstandsbewegung. Sie ist Executive Director der Klima-Aktivismus-Organisation „Planet Over Profit“ (POP) und war Sprecherin der New Yorker Aktionen gegen Tesla. Mit Demonstrationen, direct action und Kampagnen kämpfen die vielfältigen Organisationen der Bewegung schon lange für Bürgerrechte, gegen die fossile Energie-Industrie, für Gerechtigkeit und seit Januar gegen die Regierung Trump. In Europa hört man kaum etwas von dieser Bewegung. In den USA auch nicht. Genau darum geht es beim Telefongespräch. Man kennt sich noch aus New York von der einen oder anderen Aktion, die man für eine Reportage begleitet hat.