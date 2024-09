Von Jana Stegemann

Wegen zwei Halbsätzen in seinem Artikel sitzt Carsten Janz am Dienstagmorgen auf der Anklagebank in einem stickigen Raum im Hamburger Amtsgericht. Der Investigativjournalist des Onlineportals T-Online wird im Prozess vor dem Amtsgericht von einem Experten für Verfassungsbeschwerden vertreten. Doch auch der Hamburger Strafverteidiger Gerhard Strate, 74, kann die Verurteilung nicht verhindern – wenngleich er die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift, um die es geht, direkt infrage stellt.