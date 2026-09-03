Nun ist die künstliche Intelligenz beim Bundesgerichtshof (BGH) angekommen. Wobei das nicht so ganz korrekt ist, denn an diesem Donnerstag hat der erste Zivilsenat über eine Datenbank verhandelt, die erst einmal nur das Material zum „Training“ generativer KI liefern soll: 5,85 Milliarden Text-Bild-Paare. Aber natürlich steht das Sammeln und Aufbereiten der Daten unübersehbar im Licht jener KI-Modelle, deren Einsatz sie möglich machen sollen.
Künstliche IntelligenzHat die KI wirklich immer Vorfahrt?
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Der Bundesgerichtshof prüft, wie weit der Schutz von Urheberrechten beim Anlegen in Bilddatenbanken reicht – und ob Maschinen kein Nein verstehen.
Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe
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