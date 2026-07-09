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StreamingUnfassbar, diese heile Welt

Lesezeit: 3 Min.

Wie kann man nur so gut sein wie diese Familie? Caroline (Crosby Fitzgerald, v. l.), Charles (Luke Bracey), Mary (Skywalker Hughes) und Laura Ingalls (Alice Halsey).
Wie kann man nur so gut sein wie diese Familie? Caroline (Crosby Fitzgerald, v. l.), Charles (Luke Bracey), Mary (Skywalker Hughes) und Laura Ingalls (Alice Halsey). ERIC ZACHANOWICH/NETFLIX

Netflix holt die Siebzigerjahre-Serie „Unsere kleine Farm“ zurück, und mit ihr die berühmteste amerikanische Siedler-Familie. Das bedeutet viel Kitsch, Liebe und Gottvertrauen – aber auch eine wichtige Botschaft.

Von Carolin Gasteiger

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Ausgerechnet Independence. Unpassender könnte der Ort im amerikanischen Westen, genauer im heutigen Kansas, nicht heißen, in dem sich im 19. Jahrhundert weiße Siedler niederlassen.  Schließlich heißt es schon im Trailer zur Neuauflage von „Unsere kleine Farm“: „Es ist ein Mythos, dass man es hier draußen alleine schafft.“

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