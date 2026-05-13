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Medien„Ich bin die Ricarda Lang des Journalismus“

Lesezeit: 2 Min.

Seit 2001 im „Welt“-Kosmos: Ulf Poschardt.
Seit 2001 im „Welt“-Kosmos: Ulf Poschardt. Kay Nietfeld/dpa

Ulf Poschardt tritt als „Welt“-Herausgeber zurück, wird nun „freiester Mitarbeiter“ des Axel-Springer-Verlags – und steigt mit Ausrüstung für nur 438 Euro in den „Instagram-Schützengraben“.

Von Jens Christian Rabe

Für den honorigen Posten als Herausgeber von Welt und Politico Deutschland, den er im vergangenen Jahr nach acht Jahren als Chefredakteur der Welt antrat, schien Ulf Poschardt vom ersten Tag nicht die ideale Besetzung. Vorsichtig formuliert. Bei einem so leidenschaftlichen (manche sagen auch: manischen) Journalisten, Zeitbeobachter, Kommentator und Blattmacher wie ihm erschien es eher wie eine Entmachtung. Wer aber gehofft hatte, dass es dann auch erst mal gut sei mit dem nervigen Mann, der hatte sich arg getäuscht. Es ging erst so richtig los.

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