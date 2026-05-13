Für den honorigen Posten als Herausgeber von Welt und Politico Deutschland, den er im vergangenen Jahr nach acht Jahren als Chefredakteur der Welt antrat, schien Ulf Poschardt vom ersten Tag nicht die ideale Besetzung. Vorsichtig formuliert. Bei einem so leidenschaftlichen (manche sagen auch: manischen) Journalisten, Zeitbeobachter, Kommentator und Blattmacher wie ihm erschien es eher wie eine Entmachtung. Wer aber gehofft hatte, dass es dann auch erst mal gut sei mit dem nervigen Mann, der hatte sich arg getäuscht. Es ging erst so richtig los.