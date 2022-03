Das derzeit berühmteste Selfie der Welt: Wolodimir Selenskij an einem Kriegsmorgen in Kiew.

"Selenskij - ein Präsident im Krieg", heißt die Dokumentation über den ukrainischen Präsidenten. Aber kann das funktionieren, wenn es so rasend schnell gehen muss und niemand weiß, was morgen ist?

Von Christiane Lutz und Cornelius Pollmer

Am Ende sind nicht nur die Bilder bewegt, sondern auch die Leute vom Film. Drohnenflug über einen See im Abendlicht, fahrradfahrende Kinder winken in die Kamera, Menschen baden. Über allem aber dräut schwerst melancholische Musik. Der Sommer, die Unbeschwertheit, ja, die Zukunft des ganzen Landes Ukraine - alles steht auf dem Spiel, das soll man als Zuschauer jetzt bitte durchdringend begreifen.