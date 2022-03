Robbie (Frédéric Brossier, rechts) und Vince (Benito Bause, links). in der ARD-Serie "All You Need".

Von Claudia Fromme

Es ist noch nicht lange her, dass die Miniserie Eldorado KaDeWe kleine Schockwellen in den kuscheligen Winter-TV-Abend sendete. Die einen fanden die lesbischen Sexszenen darin zu explizit, die anderen mokierten sich über zu moderne Kulissen, wieder andere feierten den Stoff als Befreiung. Der Angang der ARD-Serie, die in den 1920er-Jahren in Berlin spielt, ist divers, in vielerlei Hinsicht: Produziert haben die Ufa und Constantin Film sie gemeinsam. Es geht um Aufbruch, Identität und Diskriminierung. Und mittendrin verkündet der Juniorchef des Kaufhauses: "Wir verkaufen Hoffnung."