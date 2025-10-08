Etwa ein Dutzend Menschen schaut dabei zu, wie LeBron James die Schere ansetzt und die erste Dreadlock von Kai Cenats Haaren abschneidet. Ein Dutzend, vor Ort. Hunderttausende vor den Bildschirmen. Willkommen auf dem aktuell größten Twitch-Kanal der Welt. Twitch, das ist eine Livestreamingplattform, die lange vor allem für Gaming-Streams bekannt war. Längst aber spielen DJs dort Sets live, Künstler filmen sich beim Zeichnen, Influencer gehen mit der Kamera auf Messen oder Sportveranstaltungen. Und dann gibt es noch das, was Kai Cenat macht.
Kai CenatEr ist Big Brother
Eine Million Menschen haben den Livestreamer Kai Cenat auf Twitch abonniert. Was er dafür aufgeben musste? Nur seine Privatsphäre.
Von Marie Gundlach
