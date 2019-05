31. Mai 2019, 18:53 Uhr TV-Tipps zum Wochenende Kaputte Kerle

Das Leben meint es nicht gut mit den Männern. Also müssen sie sich neu erfinden in den Filmen des Fernseh-Wochenendes.

Von Fritz Göttler

T2 Trainspotting

Drama, RTL, Sonntag, 22.25 Uhr

Zwanzig Jahre später, das ist etwa der Rhythmus, in dem die großen Geschichten aus Weltliteratur und -kino sich weiterentwickeln, ihre Helden erneut ins Gefecht schicken. Dumas hat das so gemacht mit D'Artagnan und den Musketieren, Danny Boyle machte es 2017 in Edinburgh mit Ewan McGregor und den Junkies des legendären Trainspotting. Die Jungs sind nun noch ein wenig kaputter (weil älter), aber - wir sind mitten im Start-up-Zeitalter - sie wollen noch mal ein neues Unternehmen ausprobieren, ein Bordell zum Beispiel. Es wird eine existenzielle Erfahrung, der Konkurrent in Sachen Bordell schnappt sie und lässt sie im menschenleeren Weideland aussetzen, nackt, zu Fuß müssen sie zurückstiefeln in die Stadt. Männer, verrät Danny Boyle, haben ein Problem mit dem Alter, sie reagieren weniger gut auf das Ticken der biologischen Uhr als die Frauen.

In Sachen Henry

Liebesdrama, Servus TV, Samstag, 20.15 Uhr

1991, von Mike Nichols. Henry ist ein Star der New Yorker Anwalt-Szene, und Harrison Ford ist als Henry sanft und leise, aber knallhart. Eines Nachts wird er niedergeschossen, beim Zigarettenholen, hat darauf seine motorischen Fähigkeiten verloren, seine Sprache und seine Erinnerungen. Der Kampf, sie wiederzugewinnen, macht einen besseren Menschen aus ihm. Ein amerikanisches Märchen, Drehbuch Jeffrey Abrams, der später als J. J. die Hollywoodmythen Star Trek und Star Wars neu belebte. Noch ein menschliches Märchen mit Gedächtnisverlust: Für immer Liebe, 2017, von Michael Sucsy. Rachel McAdams und Channing Tatum als Paar, nach einem Autounfall weiß sie nichts mehr von ihrer Ehe und hält ihren Mann für den Doktor, und ihre blasierte Familie nutzt das, um diese unliebsame Ehe zu beseitigen (Pro Sieben, Sonntag, 13.55 Uhr).

Land and Freedom

Politdrama, Arte, Sonntag, 20.15 Uhr

1994, von Ken Loach. Der Spanische Bürgerkrieg war kein nationaler Kampf. Unter den 4000 britischen Kämpfern ist auch David Carr aus Liverpool, Mitglied der kommunistischen Partei, der nach Spanien geht, um zu kämpfen für Land und Freiheit. Was eine recht selbstverständliche Sache ist für Ken Loach und seinen Drehbuchautor Jim Allen, ist ein ideologisches Gestrüpp für David. Ken Loach, der sich auf die 83 zubewegt, macht das reinste revolutionäre Kino, eben hatte er in Cannes seinen neuesten Film im Wettbewerb, Sorry We Missed You. Davids Enkelin findet bei den Sachen ihres Großvaters ein Häufchen spanischer Erde in einem roten Halstuch. Und zitiert Verse von William Morris, die auffordern, in die Schlacht einzusteigen, wo keiner versagen kann - denn wer darin auch sterben sollte, seine Taten werden weiterwirken.

Trommeln am...

Western, 3 Sat, Sonntag, 15.05 Uhr

... Mohawk, 1939, und später an diesem Western-Tag Der letzte Befehl, 1959 (18.20 Uhr). Zwei Western von John Ford, auch zwei Kriegsfilme. Zwanzig Jahre liegen zwischen ihnen und fast ein Jahrhundert zwischen den Kriegen, von denen sie berichten - der amerikanische Unabhängigkeitskrieg gegen die Engländer und der Bürgerkrieg, Nord- gegen Südstaaten - Kriege, die brutal durchs Land schneiden. Eine Siedlung im idyllischen Mohawk-Tal, die von brandschatzenden Indianern bedroht wird, und ein Yankee-Kavallerietrupp, der auf Südstaatenterritorium geheim operiert. Kampf um Land und Freiheit und das, wovon man noch keinen wirklichen Begriff hat - eine Heimat. Im ersten Film hat Henry Fonda einen prächtigen Lauf, im zweiten prescht John Wayne über eine Brücke, kurz bevor sie in die Luft fliegt.