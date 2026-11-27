„Was muss passieren, damit Deutschland in die Erfolgsspur zurückfindet?“ Bei Markus Lanz sind diesmal keine Politiker anwesend, sondern Star-Kommentatoren. Auch keine Lösung. Vielleicht ist aber schon die Frage falsch gestellt.

Es ist schon eine vertrackte Sache mit dem Nachdenken und Reden über die Lage des Landes in den Talkshows. Wenn bloß die immer gleichen Politikerinnen und Politiker ihre fahlen Phrasen dreschen und so tun, als wüssten sie, was sie tun, ist es meist nicht gut. Weil gerade doch so viel gar nicht allzu gut ist – die Bildung, die Infrastruktur, die Wirtschaft, die Schulden, die Gerechtigkeit – und die Aussichten schlecht.