Matrjoschka (Netflix)

Die Netflix-Serie Matrjoschka verbindet das zeitgeistige Gefühl New Yorker Sitcoms mit der Struktur von Zeitschleifenfilmen wie Und täglich grüßt das Murmeltier: Die Protagonistin Nadia (Natasha Lyonne) muss ihren 36. Geburtstag immer wieder feiern.

Dass die Serie funktioniert, liegt nicht nur an der tollen Hauptdarstellerin, sondern auch an der verspielten Kamera und dem unruhigen Schnitt, die dem Ganzen Tempo verpassen. Das Zeitschleifen-Konzept läuft nicht im immer gleichen Rhythmus und lässt einzelne Schleifen über die Folgen hinauslaufen. So bleibt Matrjoschka hochspannend.

