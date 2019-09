Die Telekom sichert sich die Liverechte an allen Spielen bei der Fußball-EM 2024, berichten FAZ und Bild. Die Öffentlich-Rechtlichen gehen leer aus.

Artikel per E-Mail versenden

Nach übereinstimmenden Medienberichten hat sich die Telekom die Übertragungsrechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 gesichert. Das Unternehmen erwarb die Live-Rechte an allen Spielen des Turniers in Deutschland, berichten "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und "Bild" am Freitag. Damit würden ARD und ZDF leer ausgehen.

In Kürze mehr auf SZ.de