Zwei Wochen nach dem Ausscheiden des DFB-Teams zeigt sich: Der Expertenkader ist mindestens so wichtig wie der Spielerkader. Beim ZDF sind die Einsatzzeiten schließlich bis zum Finale garantiert.

Woche Fünf dieser XXL-WM, wahlweise dieses XXL-Turniers, ist auch Woche Drei nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale gegen die Weltauswahl aus Paraguay. Seit dem DFB-Aus ist in der Bundesrepublik eine lange Nachspielzeit angebrochen, in der einem wenig übrig bleibt, als „für ein gutes Spiel“ oder „für das bessere Team“ zu sein. Insofern ist die Halbfinalpartie Spanien-Frankreich (sie gilt unter Experten als das vorgezogene Finale) auch für das hiesige, zu Neutralität verdammte Publikum besonders interessant.