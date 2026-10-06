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TV-Kritik zu „Maischberger“„Sie reden wie Tino Chrupalla über die Extremisten in der AfD“

Lesezeit: 3 Min.

Gregor Gysi: Für den Linken-Politiker ist die Brandmauer gefallen. (Archivbild)
Gregor Gysi: Für den Linken-Politiker ist die Brandmauer gefallen. (Archivbild)
Sebastian Gollnow/dpa

Wer hat der AfD zu ihrem ersten Landtagspräsidenten verholfen? Gregor Gysi von der Linken hat bei „Maischberger“ die CDU im Verdacht. Christdemokrat Andreas Rödder wirft ihm Verharmlosung von Antisemitismus vor.

Von Marie Gundlach

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An diesem 6. Oktober wurde Tobias Rausch als erster Landtagspräsident der AfD gewählt. Und als erster Parlamentspräsident der Bundesrepublik Deutschland, der einer rechtsextremistischen Partei angehört. Wie konnte das passieren? Und wie geht diese Demokratie, gehen die anderen Parteien, mit dieser Zäsur um?

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