Von Jörg Häntzschel

Vor gut einem Jahr wurde Daniela Klette in Berlin festgenommen, am 25. März beginnt ihr Prozess. Der noch immer flüchtige Burkhard Garweg, ebenfalls ehemaliges RAF-Mitglied der dritten Generation, meldete sich zuletzt mit zwei Briefen an die taz und das Neue Deutschland aus dem Untergrund. Und Silke Maier-Witt erzählt in einem neuen Buch über ihre „Zeit als RAF-Terroristin und mein Leben danach“: So vollständig historisch das Thema Linksterrorismus in Deutschland oft erscheint, es findet immer wieder zurück in die Gegenwart – und nun auch zu Markus Lanz.