In seinem früheren Leben war der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij bekanntlich Schauspieler. Seine berühmteste Rolle in der Serie „Diener des Volkes“ war die eines Geschichtslehrers, der durch seine Ehrlichkeit und Authentizität schließlich ungeahnt zum Präsidenten aufstieg. Klar, das war Fiktion. Dennoch kam einem die Rolle in den Sinn, als Selenskij am Donnerstagabend in einem exklusiven Interview im ZDF bei Maybrit Illner auftrat. Denn ein bisschen Schauspiel gehört an so einem Abend auch zu den Fähigkeiten, die ein Staatschef haben muss. Besonders, wenn man so heikle Fragen von der Moderatorin bekommt.
„Maybrit Illner“„Um ehrlich zu sein, macht Deutschland mehr als alle anderen“
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Ist Deutschland für die Ukraine wichtiger als die USA? Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij soll sich bei Maybrit Illner zwischen strategischen Partnern entscheiden. Ein ungemütlicher Abend.
Von Timo Posselt
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