Es gibt gute Live-Übertragung im deutschen Fernsehen. Und es gibt das, was Donnerstagabend in der Talkshow von Maybrit Illner passierte. Eine Übertragung, so wirkte es, die Studiogäste, Moderatorin und nicht zuletzt den geneigten Zuschauer gleichermaßen triggerte. Dabei hätte es alles anders kommen können, und lange sah es auch so aus, als ginge man aus diesem Abend mit einem Plus an Information heraus. Und nicht mit einem hohen Puls.
Johann Wadephul bei „Maybrit Illner“„Wir werden ja jetzt schon angegriffen“
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Der deutsche Außenminister ringt sich trotz der Krisenlage zu zartem Optimismus durch. Eine Live-Übertragung nach Magdeburg lässt die TV-Studiogäste verzweifeln.
Von Max Fluder
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