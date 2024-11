Von Werner Bartens

Ein „Exklusiv“-Interview von Maybrit Illner mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel versprach die Ankündigung. Nie war der Begriff „exklusiv“ inklusiver. In einer durchkomponierten Medien-Kampagne sprach Merkel erst „exklusiv“ mit Zeitungen, dann „exklusiv“ im Theater, nun im Fernsehen, als ob ihr alter Wahlkampfslogan „Sie kennen mich“ sich nicht gegen die Reanimation wehren konnte. Man muss die vergangenen zwei Wochen in einem Erdloch verbracht haben, um nicht auf eine der 87 Exklusiventhüllungen gestoßen zu sein, die Merkel in ihrem Buch „Freiheit“ verkündete und in den Medien wiederholte.