Von Joshua Beer

Ganz kurz zu den Illner'schen Einspielfilmchen: Man muss sie ja mögen, wie sie die Themen der Woche so liebevoll wie bemüht in kleine Dramen packen und sich auch nicht zu schade sind für Sätze wie: "Mr. Schuldenbremse freut sich wie Bolle über seinen Haushalt." Und jemand freut sich bestimmt wie Bolle, diese Einspieler so komisch zu machen. Zu Beginn wird der Streit in der Ampelregierung in Szene gesetzt, und weil da nun wirklich jedes Bild schon abgegriffen ist, nahm man halt wieder den Western. An den derzeit augenklappetragenden Olaf Scholz ist diese Genrewahl zwar nicht angepasst, aber sei's drum. Denn im Gegensatz zur Gesamtsendung können diese simpel gestrickten Filmchen alle nachvollziehen: Der Bundeskanzler trat vors Parlament und sagte in ungewöhnlich klaren Worten, die Bürger seien des "Stillstands" in diesem Land leid, "und ich bin es auch". Es sollen doch alle endlich mal am selben Strang ziehen, "Deutschlandpakt" nennt er das.