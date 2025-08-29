Bei Markus Lanz wird über die Wehrpflicht für junge Menschen diskutiert. Leider ohne junge Menschen. Das ist typisch für die Gerontokratie namens „Deutschland“. Was es nicht ist: die Zukunft.

Von Gerhard Matzig

Der Markus-Lanz-Talk hat sich am Donnerstag unter anderem dem Thema Wehrpflicht gewidmet. Relevant ist das (hey, aufwachen auf dem Ü-50-Sofa) für junge Menschen. Gäste sind: Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU). Er ist 52 Jahre alt, also eher nicht jung, und somit nicht betroffen von einer „Wehrpflicht“, die gerade als freiwilliger, also nicht verpflichtender „Wehrdienst“ alle Kriterien der erfolgreichen Camouflage erfüllt. Die Kriterien seriöser und nachhaltiger Politik sind leider nicht erfüllt. Wieder wurde nur Zeit verschenkt. Politik für Junge wird durch den Talk von Älteren ersetzt – von Älteren, die sich allesamt für jung halten.