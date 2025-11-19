Zum Hauptinhalt springen

Markus LanzOpposition? Für die Debatte unerheblich

Lesezeit: 2 Min.

Karl Lauterbach im Gespräch mit Markus Lanz.
Karl Lauterbach im Gespräch mit Markus Lanz. (Foto: Markus Hertrich/ZDF)

Bei Markus Lanz zanken sich die Gäste über die Rente. SPD-Politiker Lauterbach setzt zum großen Wurf an. Doch darauf lässt sich kein Diskutant ein. Hängen bleiben dürfte wohl etwas anderes.

Von Max Fluder

Dieser Abend hat ein Problem. Mal angenommen, ein Zuschauer sieht die erste Viertelstunde, schläft dann – ist ja um die Uhrzeit nicht ausgeschlossen – ein und wacht in den letzten fünf Minuten der Sendung wieder auf. Dieser Zuschauer also muss denken, dass sich Markus Lanz’ Talkshow am Dienstagabend nur um Semantik dreht. Um Worte und darum, was sie bedeuten, also vielleicht, womöglich, ungefähr.

