Dieser Abend hat ein Problem. Mal angenommen ein Zuschauer sieht die erste Viertelstunde, schläft dann – ist ja um die Uhrzeit nicht ausgeschlossen – ein und wacht in den letzten fünf Minuten der Sendung wieder auf. Dieser Zuschauer also muss denken, dass sich Markus Lanz’ Talkshow am Dienstagabend nur um Semantik dreht. Um Worte und darum, was sie bedeuten, also vielleicht, womöglich, ungefähr.