Yvonne Mosler, 47, ist eine aufrechte deutsche Demokratin. Sie tritt bei den Kommunalwahlen in Dresden für die Grünen an, weil sich das sonst niemand getraut hat - und weil ja ihre Kinder schon groß seien, also notfalls auch ohne sie auskommen könnten. Markus Lanz dankt ihr dafür, dass sie den Mut habe, in seiner Sendung ihr Gesicht vor einem großen Publikum in die Kamera zu halten. "Das könnte ja weitere Konsequenzen haben." Weitere Konsequenzen nach den Vorfällen vom 7. Mai dieses Jahres.

Die Wahlkämpferin Mosler wurde auch an jenem Tag von einem Kamerateam begleitet. Es wollte nach dem brutalen Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke den Zustand der deutschen Demokratie im Osten einfangen. Aber selbst diese durch eine Kamera hergestellte Öffentlichkeit hielt ein wütendes Paar im Dresdner Stadtteil Gorbitz nicht davon ab, a uf die Grüne loszugehen. Mosler wurde bespuckt und als "Grünen-Schlampe" beschimpft. Ein Plakat, das sie aufgehängt hatte, riss der Angreifer in Fetzen. Sie solle sich nicht so haben, sagte er, das sei doch nur "ein Stück Pappe".

Ein Wahlplakat sei mehr als ein Stück Pappe, sagt nun Yvonne Mosler im Studio. Es habe seinen festen Platz in der Demokratie. Ein kluger Satz.

Auch der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagt zu dem Thema kluge Dinge. Er zitiert ein paar Studien zu wachsender Gewaltbereitschaft in der politischen Auseinandersetzung und zu verfestigten rechtsextremen Einstellungen. Die Demokraten bräuchten "Herdenimmunität", formuliert Kühnert, was heißen soll: Je mehr Menschen sich zur Demokratie bekennen, desto größer sei der Schutz des Einzelnen. Wo sich aber so wenige Leute wie in Sachsen engagieren, werde man die Demokratie "in der Fläche" auf Dauer kaum mehr aufrechterhalten können.

An der Stelle hat der Zuschauer genug von schönen Sätzen. Er würde vom Vertreter der Kanzlerpartei gern ein paar Worte zur Frage hören: Trägt auch die Bundesregierung durch ihre Politik eine Verantwortung für den Aufschwung der Rechten und für die Verrohung der politischen Sitten? Immerhin ist die AfD in der Amtszeit von Olaf Scholz in Umfragen zwischenzeitlich auf mehr als 20 Prozent geklettert.

Die Leute haben das Gefühl, dass die Regierung ihnen was wegnehmen will

Yvonne Mosler, die mutige Kommunalpolitikern, hat ein paar Ideen dazu. Die Grünen würden in Deutschland mehr als alle anderen Parteien für Veränderungen eintreten. Die Leute hätten deshalb das Gefühl: Die wollen uns etwas wegnehmen. Kühnert dagegen hat keine Lust auf solche Selbsterforschung. "Wir sollten uns nicht auf die Suche nach Ursachen machen", sagt er, denn Gewalt sei durch nichts zu rechtfertigen.

Markus Lanz lässt ihn damit davonkommen. Immerhin spricht er Kühnert noch auf die Reaktion seiner SPD auf das berüchtigte Sylt-Video an. "Deutschland den Deutschen, die unsere Demokratie verteidigen", verbreitete die Partei auf Social-Media-Kanälen, eine rechte Parole abwandelnd. Das sei misslungen, sagt Kühnert, er übernehme persönlich die Verantwortung dafür.

So endet eine Debatte, in der alle sehr einverstanden miteinander waren. Aber gelernt hat man wenig daraus.