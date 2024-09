Nach Söders Aus in der K-Frage fetzt sich sein Generalsekretär Martin Huber bei „Markus Lanz“ mit Anton Hofreiter. Der Grüne hat dabei leichtes Spiel.

Von Josef Kelnberger

Man sollte es einem prominenten Fernsehmenschen hoch anrechnen, wenn er am Ende der Sendung sein eigenes Scheitern eingesteht, in diesem Sinne also: Respekt, Markus Lanz!