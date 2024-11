Wahl feudal in der ARD: Sandra Maischberger lässt in ihrer Marathonsendung Karl-Theodor zu Guttenberg den Hochstapler Trump erklären – und die AfD-Frontfrau Maga-Märchen erzählen.

Von Moritz Baumstieger

Warten aufs Christkind – und noch ist unklar, was für eine Bescherung das werden wird. Während in den USA noch Menschen in langen Schlangen vor Wahllokalen warten, ahmt man in der Nacht zum Mittwoch in den Katakomben eines Berliner Fernsehstudios zumindest das mit dem Anstehen nach: Anstatt einen Tierfilm zu senden oder eine nette Adelsromanze, entschied die ARD, zwölf Gäste durch die Garderoben schleusen zu lassen (und einen weiteren zuzuschalten): Sandra Maischberger musste die Zeit bis zu den ersten Auszählungsergebnissen aus Übersee mit einer Marathonsendung überbrücken.