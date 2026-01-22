Zum Hauptinhalt springen

„Maischberger“„Sie sind so klug und so hübsch“

Lesezeit: 3 Min.

Gegelte Haare, gestählte Statur: Constantin Schreiber weiß, was wirkt (Archivbild).
Gegelte Haare, gestählte Statur: Constantin Schreiber weiß, was wirkt (Archivbild).

Der mediale Tausendsassa Constantin Schreiber zeigt sich bei „Maischberger“ in Bestform: geistig und körperlich. Gegen ihn kann AfD-Chef Tino Chrupalla nur schwach aussehen.

Von Bernhard Heckler

Das Jobprofil von Constantin Schreiber ist inzwischen so anabol angewachsen wie seine Oberarme. Er ist nicht mehr nur Nachrichtensprecher, Schriftsteller, Sachbuchautor, Influencer, Islam- und Glücksexperte, sondern neuerdings auch Global Reporter für den Axel Springer Verlag. Am Mittwochabend sitzt er in seiner Neben-Neben-Nebentätigkeit als regelmäßiger Talkshowgast als Teil einer dreiköpfigen Live-Kommentarspalte neben seinen Kolleginnen Anna Lehmann (taz) und Kristina Dunz (RND) in der Sendung von Sandra Maischberger.

