Das Jobprofil von Constantin Schreiber ist inzwischen so anabol angewachsen wie seine Oberarme. Er ist nicht mehr nur Nachrichtensprecher, Schriftsteller, Sachbuchautor, Influencer, Islam- und Glücksexperte, sondern neuerdings auch Global Reporter für den Axel Springer Verlag. Am Mittwochabend sitzt er in seiner Neben-Neben-Nebentätigkeit als regelmäßiger Talkshowgast als Teil einer dreiköpfigen Live-Kommentarspalte neben seinen Kolleginnen Anna Lehmann (taz) und Kristina Dunz (RND) in der Sendung von Sandra Maischberger.