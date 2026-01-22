Das Jobprofil von Constantin Schreiber ist inzwischen so anabol angewachsen wie seine Oberarme. Er ist nicht mehr nur Nachrichtensprecher, Schriftsteller, Sachbuchautor, Influencer, Islam- und Glücksexperte, sondern neuerdings auch Global Reporter für den Axel Springer Verlag. Am Mittwochabend sitzt er in seiner Neben-Neben-Nebentätigkeit als regelmäßiger Talkshowgast als Teil einer dreiköpfigen Live-Kommentarspalte neben seinen Kolleginnen Anna Lehmann (taz) und Kristina Dunz (RND) in der Sendung von Sandra Maischberger.
„Maischberger“„Sie sind so klug und so hübsch“
Lesezeit: 3 Min.
Der mediale Tausendsassa Constantin Schreiber zeigt sich bei „Maischberger“ in Bestform: geistig und körperlich. Gegen ihn kann AfD-Chef Tino Chrupalla nur schwach aussehen.
Von Bernhard Heckler
„Maischberger“:Trump? „Wie ein Drittklässler, dem man den Frisbee wegnimmt“
Bei „Maischberger“ diskutiert die Runde, wie Europa auf die jüngsten Drohungen von Donald Trump reagieren soll. Die deutlichsten Worte findet Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg. Und lässt am Ende eine alte Parteifeindschaft durchschimmern.
Lesen Sie mehr zum Thema