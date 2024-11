Der entlassene Finanzminister präsentiert sich bei Sandra Maischberger als Retter der politischen Kultur in Deutschland – findet sich während des Gesprächs aber zunehmend in der Defensive.

Von Josef Kelnberger

Er stehe mit seinen 45 Jahren erst am Anfang seines politischen Lebens, sagte Christian Lindner an diesem Mittwochabend zu Sandra Maischberger. Man kann das, je nach politischer Vorliebe, für ein Versprechen halten oder für eine Drohung. Was man Lindner allerdings nicht absprechen kann, ist ein gewisser Unterhaltungswert. Niemand bewegt sich rhetorisch auf derart hohen Stelzen durch die politischen Debatten in Deutschland wie der Chef der FDP.