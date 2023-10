Robert Lambrou (2. v. r.), Co-Landesvorsitzender der AfD Hessen, und Bundessprecherin Alice Weidel jubeln über die erste Prognose bei der Landtagswahl in Hessen.

Und wenn die Welt in Flammen steht? Egal. Die Talk-Runden nach den Landtagswahlen schwimmen durch die Seichtgewässer der Nachbereitung. Das letzte und wahre Wort spricht: Uli Hoeneß im Bayerischen Rundfunk.

Von Willi Winkler

Es ist natürlich gemein, was manche behaupten, nämlich dass die Deutschen analfixiert seien. Sie sind keineswegs nur mit ihren Ausscheidungen befasst, sondern finden auch noch Zeit, sich mit anderen wichtigen Dingen zu beschäftigen, mit Fußball zum Beispiel, dem nächsten Heizwinter oder überhaupt mit Politik. Wenn aber Samstagabend ist, kann die Welt in Flammen stehen, im Fernsehen brennt friedlich das Lagerfeuer. Da wird gesungen und getanzt, da läuft das immer wieder lustige und vor allem generationsübergreifende "Verstehen Sie Spaß?". Barbara Schöneberger singt und tanzt und moderiert, durch den "Brennpunkt" der ARD nur um zehn Minuten nach hinten geschoben, eine besonders furchtbar lustige Sendung, in der nichtsahnende Menschen nach dem Gang aufs Klo vorgeführt werden.