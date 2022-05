"Auf die Diversityyy!": Selbst die Rausgeschmissenen feiern das neue Motto, das Heidi Klum ihrer Castingshow "Germany's next Topmodel" verpasst hat. Was soll's, dass die Vielfalt zum Finale auf Standardmodelmerkmale zusammenschrumpft.

Von Kathrin Müller-Lancé

Die Ausgangssituation könnte, sagen wir mal, besser sein: Keine 24 Stunden vor Beginn des 17. Finales von "Germany's next Topmodel" lud Youtubes Zerstörungsprofi Rezo ein Video hoch mit dem Titel "GNTM Exposed: Mi$$brauch, Lügen und Minderjährige". Er prangert darin die Machart der Sendung an, den Druck, unter den junge Frauen gesetzt würden, zitiert ehemalige Kandidatinnen, die von eingecremten Füßen in High-Heels erzählen. "Eure ganze Art ist einfach nur Abfall", schimpft Rezo. Der Sender reagierte im Vorfeld des Finales nüchtern. "Es hat Tradition, dass sich Influencer oder andere zum Finale an GNTM abarbeiten. Das garantiert Aufmerksamkeit", erklärte Pro Sieben gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger.