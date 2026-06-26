Um manche Entscheidungen sind die mutmaßlich hoch bezahlten Verantwortlichen der ARD nicht zu beneiden. Wie bringt man an einem Fußballabend mit Spiel der deutschen Nationalmannschaft noch einen viertelstündigen „Brennpunkt“ zum Erdbeben in Venezuela unter? Sicher, man könnte die Vorberichterstattung kürzen, aber dann müsste man ja die Vorberichterstattung kürzen. Also, geniale Idee: Man lässt die eigentlich vorher noch geplante dreiviertelstündige Dokumentation über einen großen amerikanischen Internetkonzern einfach ausfallen und verlängert aufgrund der Katastrophe in Venezuela die Vorberichterstattung um eine halbe Stunde.