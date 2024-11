Wie es weitergeht mit dem Wohlstand in Deutschland? Schwierig. Zum Glück hat Angela Merkel jüngst über die „Männer“ der Ampel gelästert. Nur deshalb geht es in der Miosga-Sendung mit Wirtschaftsminister Robert Habeck zur Sache.

Von Lisa Nienhaus

Wenn alles knifflig, kompliziert und auch etwas dröge zu werden droht, dann – das ist eine alte Bühnenweisheit – kann man einfach über Männer und Frauen sprechen. Da sind alle wieder wach. So auch in Caren Miosgas Sendung mit Robert Habeck, in der es um die desolate Lage von Rest-Regierung und Wirtschaft geht – sie gerät erst so richtig in Bewegung, als die Moderatorin die Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihren „Männer“-Kommentar ins Spiel bringt.