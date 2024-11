Klingbeil und Söder bei „Caren Miosga“:Mildes Groko-Lüftchen aus Bayern

Keiner hat so auf die Ampel eingeprügelt wie Markus Söder. Doch bei Caren Miosga ist der CSU-Chef so friedlich wie lange nicht. Schließlich sitzt Lars Klingbeil neben ihm und nicht Robert Habeck.

Von Peter Fahrenholz

In Talkshows muss man manchmal gar nicht auf Worte achten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob jetzt der übliche Krawall zwischen politischen Gegnern angesagt ist. Oder ob es eher friedfertig zugehen wird und es vielleicht sogar schüchterne Signale der Annäherung gibt. Eine Woche vor der Bundestagswahl 2021 hatte es bei Anne Will so einen Moment gegeben. Da kam es zu einem auffälligen Flirt zwischen Robert Habeck und Christian Lindner. Mal pflichtete man einander bei, mal nickte oder lächelte der eine, wenn der andere sprach und umgekehrt. Könnte was werden zwischen den beiden, dachte man damals. Hat dann aber leider nicht gehalten, wie man heute weiß.