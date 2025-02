Von Bernhard Heckler

Alice Weidel verfügt über eine beeindruckende Augenmotorik. Besonders die Ansteuerung des Musculus rectus superior, der das Auge nach oben hebt, und des Musculus obliquus inferior, der für Drehbewegungen nach außen und oben zuständig ist, beherrscht die AfD-Kanzlerkandidatin auf Weltklasseniveau. Als Caren Miosga sie auf das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in der vergangenen Woche anspricht, setzt Weidel die genannten Muskeln so formvollendet ein, dass sie Miosga zur Nachfrage „Warum verdrehen Sie die Augen?“ nötigt – und dann ins Leere laufen lässt.