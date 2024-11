Von Werner Bartens

Das war eine Sendung für Optiker und Augenärzte. Schließlich zeugt es von einer bemerkenswerten Perspektive (oder einem Knick in der Optik?), wenn sich „Hart aber fair“ nicht mit Joe Bidens Freigabe der ATACMS-Raketen für Ziele in Russland, den Trümmern der Ampel oder den Sabotageplänen der FDP beschäftigt. Dafür aber den Fokus auf das – echt jetzt? – „Corona-Trauma“ richtet, inklusive der Dipl.-Soz.päd.-Klischee-Frage, was die Pandemie „mit uns gemacht“ hat.