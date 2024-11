Von Kathrin Müller-Lancé

Nein, das ist kein gewöhnlicher Fernsehabend an diesem 7. November. Gerade mal 34 Stunden sind vergangen, seit in den USA Donald Trump erneut zum Präsidenten gewählt wurde. Seit etwa 24 Stunden ist Deutschlands Ampel-Regierung nicht mehr. Und knapp vier Stunden ist es her, dass der grüne Noch-Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Jahren der Abwesenheit sein Comeback auf der Plattform X feiert, inklusive eines Videos, in dem er „Zeit, dass sich was dreht“ summt. Also vielleicht doch lieber schnell das Smartphone weglegen und den Fernseher einschalten, wo die Öffentlich-Rechtlichen zum Scherbengericht über die gerade zerbrochene Ampelregierung einladen.