Der Spiegel hat ein „Wahlkampf in der Retro-Falle“ beobachtet. Das TV-Duell erscheine wie „ein Anachronismus in Form, Inhalt und Besetzung“. Kritik wird auch an der grundlegenden Struktur der Veranstaltung geübt, angesichts einer bislang nicht gekannten Zersplitterung der Parteienlandschaft, sei ein Duell „zumindest rechnerisch“ nicht gedeckt. Zentrale Zukunftsthemen, wie die Politik von US-Präsident Trump, der Klimawandel oder auch die Umwälzungen durch KI, seien mitunter gar nicht zur Sprache gekommen. Die beiden Kandidaten selbst hätten sich zwar „faktenfest“ präsentiert, beide hinterließen jedoch „eine emotionale Leerstelle“.