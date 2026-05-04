In dieser verstörenden, manche sagen: in dieser bereits rettungslos verlorenen Welt ist es kein geringer Trost, wenn wenigstens einer ausspricht, wie es sich in Wirklichkeit verhält: Wer regiert in den USA, wird von Großspendern entschieden, Rupert Murdoch und Benjamin Netanjahu bestimmen die Richtlinien der Politik, das Volk wird durch Gender- und Rassismusdebatten bei Laune gehalten und abgelenkt, und der Krieg gegen Iran ist „das Dümmste, was ein amerikanischer Präsident je angestellt hat“.
MedienAußenseiter, Mann des Volkes, Verschwörungserzähler
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Tucker Carlson erklärt in einem erstaunlichen Interview mit der „New York Times“, wie es zu seinem Bruch mit Donald Trump kam. Die Welt, der er lange angehörte, will er dabei als korrupt entlarven.
Von Willi Winkler
„Caren Miosga“:Merz knöpft sich seinen Koalitionspartner vor
Im Studio bei Caren Miosga geht der Bundeskanzler die SPD hart an. Aber kann er damit den Missmut über seine Regierung dämpfen? In Bezug auf US-Präsident Trump scheint Merz etwas zu dämmern.
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