In dieser verstörenden, manche sagen: in dieser bereits rettungslos verlorenen Welt ist es kein geringer Trost, wenn wenigstens einer ausspricht, wie es sich in Wirklichkeit verhält: Wer regiert in den USA, wird von Großspendern entschieden, Rupert Murdoch und Benjamin Netanjahu bestimmen die Richtlinien der Politik, das Volk wird durch Gender- und Rassismusdebatten bei Laune gehalten und abgelenkt, und der Krieg gegen Iran ist „das Dümmste, was ein amerikanischer Präsident je angestellt hat“.