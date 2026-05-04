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MedienAußenseiter, Mann des Volkes, Verschwörungserzähler

Lesezeit: 4 Min.

An Ostern ist der frühere CNN- und Fox-News-Moderator Tucker Carlson mit einer Botschaft herausgekommen, einer „Warnung an alle Christen“. Sie betraf Donald Trump, den er jahrelang so unterstützte.
An Ostern ist der frühere CNN- und Fox-News-Moderator Tucker Carlson mit einer Botschaft herausgekommen, einer „Warnung an alle Christen“. Sie betraf Donald Trump, den er jahrelang so unterstützte. Tom Williams/AP

Tucker Carlson erklärt in einem erstaunlichen Interview mit der „New York Times“, wie es zu seinem Bruch mit Donald Trump kam. Die Welt, der er lange angehörte, will er dabei als korrupt entlarven.

Von Willi Winkler

In dieser verstörenden, manche sagen: in dieser bereits rettungslos verlorenen Welt ist es kein geringer Trost, wenn wenigstens einer ausspricht, wie es sich in Wirklichkeit verhält: Wer regiert in den USA, wird von Großspendern entschieden, Rupert Murdoch und Benjamin Netanjahu bestimmen die Richtlinien der Politik, das Volk wird durch Gender- und Rassismusdebatten bei Laune gehalten und abgelenkt, und der Krieg gegen Iran ist „das Dümmste, was ein amerikanischer Präsident je angestellt hat“.

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Von Peter Fahrenholz

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