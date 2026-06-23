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USADer hat gut reden

Lesezeit: 3 Min.

Hat das Talent, immer so auszusehen wie ein Familienvater bei einem Baseballspiel: Tucker Carlson bei einem Auftritt in Phoenix, Arizona, im vergangenen Dezember.
Hat das Talent, immer so auszusehen wie ein Familienvater bei einem Baseballspiel: Tucker Carlson bei einem Auftritt in Phoenix, Arizona, im vergangenen Dezember. Imago/Charles-McClintock Wilson/Zuma Press Wire

Der Meinungsmacher Tucker Carlson war womöglich immer ein besserer Trumpist als Trump selbst. Spekuliert wird, ob er selbst der nächste Präsident werden will. Doch nun beschimpft er die Partei, für die er antreten könnte.

Von Philipp Bovermann

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Tucker Carlson kennt sich mit vielem aus, das sagt er zumindest. Zum Beispiel mit Kanada, als, auch hier müssen wir ihm glauben, so ziemlich einziger Amerikaner überhaupt. So groß, dass er Mark Carney, den kanadischen Premierminister, von Keir Starmer oder Friedrich Merz unterscheiden könnte, ist seine Kenntnis des Landes dann aber doch nicht. Er verwechsle die immer, für ihn sähen all diese Politiker aus, „als stammten sie aus demselben Labor“.

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