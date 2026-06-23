Der Meinungsmacher Tucker Carlson war womöglich immer ein besserer Trumpist als Trump selbst. Spekuliert wird, ob er selbst der nächste Präsident werden will. Doch nun beschimpft er die Partei, für die er antreten könnte.

Tucker Carlson kennt sich mit vielem aus, das sagt er zumindest. Zum Beispiel mit Kanada, als, auch hier müssen wir ihm glauben, so ziemlich einziger Amerikaner überhaupt. So groß, dass er Mark Carney, den kanadischen Premierminister, von Keir Starmer oder Friedrich Merz unterscheiden könnte, ist seine Kenntnis des Landes dann aber doch nicht. Er verwechsle die immer, für ihn sähen all diese Politiker aus, „als stammten sie aus demselben Labor“.