Zum Hauptinhalt springen

US-MedienDer Verstärker

Lesezeit: 5 Min.

Im Oktober 2024 begrüßt Tucker Carlson (r.) den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu einem Interview während der „Tucker Carlson Live Tour“ in Glendale, Arizona.
Im Oktober 2024 begrüßt Tucker Carlson (r.) den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu einem Interview während der „Tucker Carlson Live Tour“ in Glendale, Arizona. PATRICK T. FALLON/AFP

Tucker Carlson war lange Zeit ein mächtiger medialer Verbündeter von Donald Trump. Nach seiner scharfen Kritik am Präsidenten stellt sich die Frage: Wer ist dieser Mann wirklich?

Von Andrian Kreye

Wenn sich eine Schlüsselfigur der amerikanischen Ultrarechten wie Tucker Carlson gegen den Präsidenten stellt, wird es selbst für Trump gefährlich.

Zur SZ-Startseite

Architektur
:Alternative für Krüppelwalm-Deutschland

Wer davon träumt, bisschen kalifornischer zu leben: Das legendäre Eames House wird jetzt in Mailand als Bausatz vorgestellt. Wäre dringend auch was für deutsche Stadtränder.

SZ PlusVon Peter Richter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite