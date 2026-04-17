Wenn sich eine Schlüsselfigur der amerikanischen Ultrarechten wie Tucker Carlson gegen den Präsidenten stellt, wird es selbst für Trump gefährlich.
US-MedienDer Verstärker
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Tucker Carlson war lange Zeit ein mächtiger medialer Verbündeter von Donald Trump. Nach seiner scharfen Kritik am Präsidenten stellt sich die Frage: Wer ist dieser Mann wirklich?
Von Andrian Kreye
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Wer davon träumt, bisschen kalifornischer zu leben: Das legendäre Eames House wird jetzt in Mailand als Bausatz vorgestellt. Wäre dringend auch was für deutsche Stadtränder.
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