PressefreiheitEine Prangerliste für Journalisten

Lesezeit: 5 Min.

US-Präsident Donald Trump mit Reportern in der Air Force One .
US-Präsident Donald Trump mit Reportern in der Air Force One. (Foto: Alex Brandon/AP/dpa)

Trumps Presseabteilung stellt neuerdings die „Mediensünder der Woche“ zur Schau – und greift in einem weiteren, erschreckenden Schritt die unabhängige Berichterstattung in den USA an.

Von Peter Burghardt

Auf seiner Homepage ist das Weiße Haus in bester Ordnung, Donald Trump hat alles im Griff. „America ist back“, liest man da, als komme Amerika ganz groß raus, seit der US-Präsident zum Beispiel den East Wing weghacken und einen sporthallengroßen Ballsaal planen ließ. Auf den meisten Bildern der Seite ist Trump zu sehen, und wer die Neuigkeiten aus dieser Traumwelt abonnieren möchte, der wird freudig begrüßt: „Welcome to the Golden Age!“

