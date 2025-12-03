Auf seiner Homepage ist das Weiße Haus in bester Ordnung, Donald Trump hat alles im Griff. „America ist back“, liest man da, als komme Amerika ganz groß raus, seit der US-Präsident zum Beispiel den East Wing weghacken und einen sporthallengroßen Ballsaal planen ließ. Auf den meisten Bildern der Seite ist Trump zu sehen, und wer die Neuigkeiten aus dieser Traumwelt abonnieren möchte, der wird freudig begrüßt: „Welcome to the Golden Age!“