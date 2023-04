Immer wieder steht der US-Sender Fox News in der Kritik.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Tucker Carlson sitzt einfach nur da und hört zu, mit einem verblüfft-verärgerten Gesichtsausdruck, der das Markenzeichen des Fox-News-Moderators ist - wie ein Grundschulkind, das nicht fassen kann, dass es jetzt keine Süßigkeiten kriegen wird. Er sitzt da und hört diesem Mann zu, den er laut eigenen Textnachrichten "abgrundtief hasst" und für eine "diabolische Naturgewalt" hält: Donald Trump gibt am 11. April sein erstes Interview seit seiner Verhaftung, und er hält sich nicht lange mit juristischen Problemen oder der Zeit im Gerichtsgebäude in New York auf; er sagt nur: "Die Leute haben geweint und sich bei mir entschuldigt."