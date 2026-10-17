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USAGesucht: Loyalisten und Jasagerinnen

Lesezeit: 2 Min.

Trump-Beraterin Natalie Harp (links) und Katie Zacharia
Trump-Beraterin Natalie Harp (links) und Katie Zacharia
KENT NISHIMURA/AFP

Der US-Präsident hat Katie Zacharia nach nur einer Woche wieder aussortiert. Was ist das nur mit Trump und seinen Pressefrauen?

Von Andrian Kreye

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Keine Woche konnte Katie Zacharia sich in ihrem Job als neue Pressesprecherin von Donald Trump halten. Dann war sie wieder weg. Man muss sich Trumps Personalpolitik als großen Fleischwolf vorstellen. Oben kommen die Loyalisten, Jasager und Corpsgeistigen rein, unten kommt Karriere-Mett raus. Zacharia ist nicht die einzige, die diese Woche ihren Job verlor. Auch Trumps Botschafterin in Athen Kimberly Guilfoyle wurde sehr öffentlich ihres Amtes enthoben.

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