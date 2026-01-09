Zum Hauptinhalt springen

Trump-InterviewVier Reporter und ein Präsident

Donald Trump am Mittwoch im Oval Office beim Gespräch mit den New York Times -Redakteuren Tyler Pager (in der Mitte neben Trumps Sprecherin Karoline Leavitt), David Sanger, Katie Rogers and Zolan Kanno-Youngs (ganz re.). Hinten auf der Couch sitzt der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung.
Donald Trump am Mittwoch im Oval Office beim Gespräch mit den New York Times-Redakteuren Tyler Pager (in der Mitte neben Trumps Sprecherin Karoline Leavitt), David Sanger, Katie Rogers and Zolan Kanno-Youngs (ganz re.). Hinten auf der Couch sitzt der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung. (Foto: Doug Mills/NYTRedux/Laif)

Die „New York Times“ will Donald Trump nach allen Regeln ihrer Kunst auf den Zahn fühlen. Und apportiert doch nur seinen Mythos. Kann man Populisten wirklich nicht interviewen, ohne ihnen zu helfen?

Von Jens-Christian Rabe

Nun hatte also die New York Times wieder einmal eine Audienz, sorry, einen Termin für ein großes Interview mit Donald Trump im Oval Office, am vergangenen Mittwoch. Zwei Stunden habe das Gespräch netto gedauert, wobei Trump zwischendurch vor den vier (!) NYT-Reportern eine gute Stunde mit dem kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro telefonierte, dessen venezolanischen Kollegen Trump vom US-Militär gerade völkerrechtswidrig in dessen Amtssitz in Caracas hat festnehmen lassen. „Off the record“ natürlich, das Gespräch sei aber, so viel verriet die Times dennoch, „an example of coercive diplomacy in action“, ein Musterbeispiel für Zwangsdiplomatie, wer hätte das gedacht?

Sprachanalyse
:Es geschehe

Warum ist die kleinkindhafte Rhetorik des US-Präsidenten so erfolgreich? Weil er einen Redner performt, der fortwährend „Action!“ ruft. Zur Sprache Donald Trumps. Und weshalb es sinnlos ist, den Mann „entlarven“ zu wollen.

SZ PlusGastbeitrag von Stefanie Hennig

