Von Bernhard Heckler

Die Kontroverse um das Serien-Franchise True Detective führt zu drei Fragen. Erstens, worum geht es in der Kontroverse? (Um Eitelkeit natürlich, aber doch um viel mehr!) Zweitens, was ist eigentlich ein Executive Producer? Und drittens, sehr wichtig, was hat das alles mit der Comicreihe Asterix zu tun? Fangen wir mit der Klärung des Sachverhalts an.