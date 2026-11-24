Der Dokumentarfilm „Mein Mann, mein Mörder“ von Lena Leonhardt fängt an wie eine ganz normale True-Crime-Doku: eine Frau, die 63jährige Saskia, wurde 2013 am Chiemsee von ihrem Lebensgefährten erstochen. In die Details der Tat steigt Leonhardt dann aber erst einmal gar nicht ein. Eine Freundin, ein paar Verwandte erzählen von ihr. Wie sie erst von der großen Liebe schwärmte, man dann aber immer seltener von ihr hörte. Wie sie doch ein wenig irritiert waren, wie wenig dieser Winfried von seinem Vorleben preisgab. Einer von denen, die da erzählen, ist Burchard Dabinnus. Der sorgt dann bald für Schockstarre.