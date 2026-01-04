Immer wieder passiert es, dass Start-up-Geschäftsmodelle klingen, als seien sie direkt dem Skript einer dystopischen Fernsehserie wie „Black Mirror“ entnommen. Eines der aktuellsten Beispiele für dieses Phänomen nennt sich dare.market. Auf der Online-Plattform werden kleine Clips gezeigt, in denen Menschen sich öffentlich zum Narren machen. Sie schreien in Supermärkten herum, rufen ihre Ex-Freundin an und betteln um eine letzte Chance oder lassen sich ein neues Tattoo stechen. Warum das alles? Um reich und berühmt zu werden, natürlich.